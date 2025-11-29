Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, iki devletli çözümün mümkün olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Berova, Kazakistan'ın başkanlığında çevrim içi olarak düzenlenen EİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 29'ncu toplantısına hitap etti. Berova toplantıya Dışişleri Bakanı'na vekaleten katıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar 7’nci Toplantısı için Bakü’de bulunuyor.

Berova konuşmasında, KKTC'nin Teşkilata üye olarak kabul edildiği 1992 yılından itibaren EİT çalışmalarına etkin katılım sağlandığını anımsattı ve

EİT üyesi ülkelerle ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Girne’de düzenlenen EİT 2. Tur Operatörleri Forumu’na sağlanan yoğun ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Berova, "Önümüzdeki yıl benzer etkinliklere ülkemizin ev sahipliği yapmasından onur duyacağız." dedi.

Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle iki devletli bir uzlaşıya varılabileceğini söyleyen Berova, KKTC'nin bağımsızlığının tanınması ve KKTC'yle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurulması çağrısında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a, vekâleten toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Berris Ekinci’ye, ayrıca KKTC'ye gösterdikleri destekten dolayı EİT Genel Sekreteri Dr. Asad M. Khan ve Sekretarya yetkililerine teşekkür etti.

Çevirimiçi toplantıda, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Üçüncü Sekreter Begüm Tuncalı hazır bulundu.