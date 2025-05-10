Maliye Bakanı Özdemir Berova, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Güçlü toplumlar, güçlü annelerin eseridir.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Berova mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatın her anında fedakârlıkları, sevgileri ve emekleriyle varlıkları hissedilen; toplumu bir arada tutan en güçlü bağ olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Annelerimiz; karşılıksız sevgi, sınırsız sabır ve eşsiz merhametleriyle bireylerin yetişmesinde, değerlerle donatılmasında ve toplumun şekillenmesinde temel rol üstlenmektedir.

Güçlü bireylerin yetişmesinde, ülkemizin ilerleyip gelişmesinde siz değerli annelerimizin katkısı büyüktür.

Bu vesileyle, başta Aziz Şehitlerimizin ve Şampiyon Meleklerimizin bizlere emaneti olan anneler olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yaşam diliyorum.

Güçlü Toplumlar, Güçlü Annelerin Eseridir.”