Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanlığına Duygu Adahan Kuran seçildi. KTEB’den yapılan açıklamaya göre özel gündemle düzenen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeni yönetim kurulunu belirlendi.

Genel kurulun ilk oturumu, 11 Ocak'ta Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Ecz. Melek Çakır’ın, sekreterliklerini ise Ecz. Halit Kavçın ve Dr. Ecz. Arkan Adışanlı’nın üstlendiği oturumda, Eylül 2023-Aralık 2024 dönemine ait faaliyet ve mali raporlar oybirliğiyle onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeliği için yeterli sayıda aday başvurusu olmaması nedeniyle seçimler, ikinci oturumda gerçekleştirilmek üzere 25 Ocak tarihine ertelendi. Aynı Divan Başkanlığı’nda yapılan ikinci oturumda, başkanlığa Ecz. Duygu Adahan Kuran seçilirken, yönetim kurulu da belirlendi.

Yeni yönetimde, Uzm. Ecz. Mediha Keleşoğlu genel sekreterlik, Ecz. Bahar Nurluöz veznedarlık görevini üstlenirken, Dr. Ecz. Servet Gökşin, Ecz. Öznem Kılınçkını, Ecz. Türkan Şentip ve Ecz. Zerin Volkan Candemir faal üye olarak görev aldı. Yedek üyeliklerde ise Ecz. Ayşe Bıyıkoğlu, Ecz. Fulden Donangil ve Ecz. Açelya Coşar Tüfekçi yer aldı.