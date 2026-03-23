Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in vefatının 27’nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Berova, mesajında Osman Örek’in Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde üstlendiği önemli sorumluluklara dikkat çekerek, Örek'in “milli mücadeleye yön veren öncü isimlerden biri” olduğunu vurguladı.

Örek’in ortaya koyduğu kararlılık, liderlik ve devlet tecrübesinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden Berova, mesajında “Milli mücadeleye yön veren öncü isimlerden biri olan Osman Örek’i, vefatının 27’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Zor dönemlerde üstlendiği sorumluluklar ve halkına yaptığı hizmetler daima hatırlanacaktır. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.