Maliye Bakanı Özdemir Berova, üreten, emek sarf eden herkesin 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası’nı kutlayarak, “Üretim ekonomiye can, toprağa bereket, geleceğe güç katar” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova, bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu’nu kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da hazır bulundu. Kamacıoğlu’na ise Danışmanı Belgin Özoğul eşlik etti.

-Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşmasında, “12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası” nedeniyle Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret ettiklerini belirtti.

“Üretime, üretene sahip çıkmak, ülkeye ve geleceğe sahip çıkmaktır” anlayışıyla yerli ürünlerin bilinirliği, teşviki, tüketimini ön plana çıkarma bilinci ve yerli üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çektiklerini kaydeden Berova, Maliye Bakanı ve hükümete bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, basında üreten, emek sarf eden herkesin 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası’nı kutlayarak, üretimin ekonomiye can, toprağa bereket, geleceğe güç kattığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemi döneminde üretimin değerinin bir kez daha hayati olduğunun anlaşıldığını ifade eden Berova, kendi üretecek, üreticilerini teşvik ederek, destekleyecek, yerli ürünlerini tüketecek kapasiteye sahip olmak ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamanın tüm paydaşların görevi olduğunu kaydetti.

Berova, bu anlamda Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimini tebrik etti.