Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, kaçak ve yasa dışı ilaç dolaşımına ilişkin açıklama yaparak, polis teşkilatının yürüttüğü mücadeleye destek belirtti.

Öksüz, 22 Ağustos-22 Eylül 2026 döneminde basına yansıyan polis açıklamaları ve mahkeme haberlerinden derlenen verilere göre, yeşil reçeteli ilaçların ele geçirildiği 5 ayrı olayda toplam 8 kişinin tutuklandığını, 3 bin 800’ü aşkın hap ile 16 gram toz halde ilacın emare olarak alındığını kaydetti.

Ledra Palas’ta bir gün önce ele geçirilen 2 bin 800 hapa da dikkat çeken Öksüz, bunun tehdidin boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

“KAÇAK İLAÇ DOĞRUDAN HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER”

Kaçak ilaçların halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirten Öksüz, kaynağı ve saklama koşulları denetlenemeyen ürünlerde kalite ve güvenlik güvencesinin zayıfladığını kaydetti.

Öksüz, sahte veya standart dışı ilaçların zehirlenmeye, tedavinin başarısız olmasına ve yaşam kaybına kadar uzanan sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

İlaçların yasa dışı dolaşımını önlemek amacıyla tüm ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Öksüz, halk sağlığını koruma sorumluluğunun yalnızca polis ve eczacıların omuzlarına bırakılamayacağını belirtti.

ELEKTRONİK YEŞİL REÇETE VE İTS ÇAĞRISI

Sağlık sistemini düzenleyen ve denetleyen otoritelerin günümüz teknolojisine uygun elektronik denetim altyapısını kurmakla sorumlu olduğunu kaydeden Öksüz, elektronik yeşil reçete ile reçetelerin doğrulanması ve mükerrer ilaç temininin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öksüz, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile de her kutunun ithalattan hastaya teslimine kadar takip edilmesi gerektiğini belirterek, bu sistemlerin sınır kontrolleri ve kurumlar arası bilgi paylaşımıyla birlikte hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye’de kırmızı ve yeşil reçeteler için elektronik sistemin 2017’de ülke genelinde kullanıma açıldığını, İTS ile ilaçların kutu bazında karekod üzerinden takip edildiğini belirten Öksüz, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin yıllar önce uygulamaya koyduğu elektronik takip yaklaşımını, KKTC’de hâlâ talep ediyor olmamız kabul edilemez bir durumdur.”

Öksüz, polis ve eczacıların çalışmalarının güçlü bir sistemle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Tüm ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki halk sağlığını siyasete malzeme etmeyin, samimi davranılsın ve somut adımlar atılsın” ifadelerini kullandı.