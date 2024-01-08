Maliye Bakanı Özdemir Berova, vergide adaletin sağlanacağını vurgulayarak, çalışanın lehine olan bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Berova Genel Kurul’da söz alarak, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verdi. Berova, Barçın’ın “şovunu” dikkatlice dinlediğini ifade etti.

“ ‘Devrim Barçın insanlara maaş artışı vermeyin’ diyor böyle bir yaklaşım olabilir mi?” diye soran Berova, matrah dilimlerinin oluşması ve vergi oranlarının ortaya çıkmasında farklı farklı metodolojiyle çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Berova, en doğru vergi dilimi oranlaması ve matrah açılımlarının yasa gücünde kararname ile yasallaştırıldığını ve aynı gün Meclis’e sevk edildiğini kaydetti. Berova, bu hafta Meclis Alt Komitesi’nde görüşüldükten sonra gelecek hafta içerisinde bunun Genel Kurul’da geçirileceğini belirtti.

Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücret masasında işçi ve işveren tarafıyla uzlaşı için ciddi çalışmalar yaptığını kaydeden Berova, “İçin rahat olsun Devrim Barçın” diyerek, düzenleme konusunda alternatiflerinin ortada olduğunu söyledi.

-“Maaş artışı tatminkar olacak”

Maaş artışının tüm kamu çalışanları için tatminkar olacağını ifade eden Özdemir Berova, ocak ayı maaşlarına yansıtıldığı zaman kamu çalışanlarının da bunu net olarak göreceğini söyledi. Çok üst düzey maaş ve ücret çeken kesimlerin ocak ayında vergisini artırmak, ancak yeni işe başlayacak olan üniversite, orta ve lise mezuniyeti baremdeki kişilerin geçmiş yıla nazaran vergilerini düşürmek üzerine planlama yapıldığını dile getiren Berova, vergide adaletin sağlanacağını vurguladı. Komite çalışmalarında teknik ekibiyle orada olacağını ve her sorulan soruya şeffaflıkla yanıt vereceklerini kaydeden Berova, “Bu çalışanın lehine olan bir düzenlemedir” dedi.

Bir soru üzerine Bakan Berova, vergi dilimleriyle ilgili kafa karışıklığını bütün halkın yaşadığını ifade ederek, 40 bin TL maaşı olan bir kişinin, yüzde 40’ını devletin alacağı algısının yaratıldığını söyledi.

Berova, “32 bin 100 TL maaşı olan birinden devlet yüzde 40 vergi almayacak” diyerek, vergi diliminde en üst orana sahip olan ücretliler için bunun geçerli olacağını söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise yeniden söz alarak, konuşmasının “Şov değil gaile” olduğunu belirtti. Barçın, ocak ayı sonunda herkesin mutlu olacağını, ancak yüksek enflasyonist yapı nedeniyle 4 ayın sonunda tepkiler geleceğini söyleyerek, “artış verilmesin” demediğini ifade etti.

Ekonomi yönetiminde öngörülerin önemini vurgulayan Barçın, “Bazen bağırarak konuşuyorum ama bu ülke için gaile duyuyorum” dedi.

-Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali Genel Kurul’da, “Rüşvet İddiaları Gölgesinde Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Rüşvet ve siyasetin asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime olduğunu ifade eden Şahali, “bir kişinin, Kalkınma Bankası’ndaki bir müracaatının sonuçlanması için kendisinden rüşvet istendiği iddiasına” değinerek, siyasetin bu tür iddialardan arındırılması gerektiğini söyledi.

Ülkede dünya ortalamasının çok üzerinde bir genelleme alışkanlığı olduğunu ifade eden Şahali, siyasette bu sevdanın doruk noktasına ulaştığını belirtti. Şahali, “Hükümetin tek bir istikrar konusu olduğunu, bunun da ihalesiz yaşam düzeni sınırlarını genişletmek olduğunu” savundu.

T ve Z izinleri ile ilgili iddiaya da değinen Şahali, “Nereden baksan tutarsızlık” dedi. “Bu mecliste 50 vekil vardır” diyen Şahali, 50 vekilin beyan ettiği mal bildirimleri ile şu anki varlıklarının araştırma komitesi kurularak, denetlenmesini istedi.

Siyasetle ve rüşvetin yan yana gelmemesi gerektiğini bunun da yasalara uymaktan geçtiğini dile getiren Şahali, “2024 yılında siyaseti temizleyelim” çağrısında bulundu.

“Girne Antik Liman hakkında söylenmedik şey kalmadığını” kaydeden Şahali, “her adımda şaibe iddiası ve hoyrat açıklamalarla konuyu geçiştirmenin istikrar getirmeyeceğini” söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Şahali’ye yanıt verdi. Mal varlığı konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığını belirten Ataoğlu, bu konuda öneri de sundu. Ataoğlu, hiçbir bakanlıkta nakit paranın dönmediğini vurguladı.

Kalkınma Bankası ile ilgili iddiaya değinen Ataoğlu, konuyla ilgili Kalkınma Bankası’ndan bilgi istediğini söyledi. 6 Milyon dolar turizm yatırımı ve 650 bin dolar turizm işletme kredi talebinin yüksek olduğu için yönetim kurulu toplantısının değerlendirmeye başlaması için ön onay verildiğini dile getiren Ataoğlu, inceleme neticesinde borçların şirket yapısına göre çok yüklü olduğunun görüldüğünü ifade etti. Öz kaynağı olmadan ilgili proje için özel bankadan kredi alındığının tespit edildiğini de kaydeden Ataoğlu, özel bankalardan donuk kredisi statüsünde borçların olduğunun görülmesi sonrasında sürecin uzadığını söyledi. Ataoğlu, söz konusu kişinin kredisinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması talebi üzerine yönetim kurulu toplantısında kredinin oy birliğiyle reddedildiğini kaydetti.

-“Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına hazırım”

Konuyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına hazır olduğunu ifade eden Ataoğlu, mal beyanı ile ilgili araştırmaya da hazır olduğunu söyledi. Ataoğlu, “Yapılması gereken çalışma ne ise hep birlikte yapmaya hazırım” dedi.

-Hamzaoğulları

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Atama Hükümet tarafından verilen “T” ve “Z” (Zet) İzinleri” konulu güncel konuşma yaptı. “KKTC’de adalet bir türlü hızlanamıyor ve bu beni yaralıyor” diyen Hamzaoğulları, “hükümetin çığırından çıktığını” iddia etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı okuyan Hamzaoğulları, çok uzun yıllardan beri taksi T izni verilmediğini bunun yerine turistik T izni verildiğini söyledi.

İzin Kurulu’nun çözmesi gereken noktalar olduğunu dile getiren Hamzaoğlulları, taksi T izinleri için üç başvuru dışında, geriye kalanın 2023 yılında müracaat ettiğini belirtti. “Havaalanına verilen izinler tamamen rant işidir” diyen Hamzaoğulları, “verilen üç tane izninin çok büyük bir rant olduğunu” kaydetti. Biray Hamzaoğulları, turistik T izni listesinde boşluk olduğunu da söyledi.

Hamzaoğulları, 1780 adet Zet taksi izin müracaatı olduğuna da dikkat çekti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Hamzaoğulları’na yanıt verdi. İzin Kuruluna sunulan listede uzak akrabaları olduğunu dile getiren Arıklı, “Derhal müdahale ettim ve onları çıkarttırdım. Bunu da açıklamıştım” dedi.

-“Son listede tek bir yakın akrabam yok”

Son listede tek bir yakın akrabası olmadığını vurgulayan Arıklı, 20 aylık sürede 800 civarında rent a car, 100 civarında da turistik T izni iptal ettiklerini söyledi.

“Kendi partisi hükümetteyken o izni alabilir, başkası aldığında kıyametler kopar” diyen Arıklı, piyasada 20 bin 351 tane taşıma iznine sahip araç olduğunu, bunun yaklaşık 10 bin tanesinin kamyon geriye kalanın minibüs, dolmuş vs… olduğunu söyledi.

CTP’nin hükümette olduğu dönemde verilen izinleri sıralayan Arıklı, UBP hükümeti döneminde de, CTP hükümeti döneminde de aynı tüzükle, aynı izin kurulu tarafından bu izinlerin verildiğini kaydetti.

İzinlere belli kriterler getirileceğini ifade eden Arıklı, ailesinin, çok kalabalık bir aile olduğunu, 17 tanesinin turizm ve taşımacılık işiyle uğraştığını ancak kendi döneminde ailesinden kimseye izin verilmeyeceğini vurguladı.

İzinlerin verilmesi gerektiğini bunun arz talep meselesi olduğunu dile getiren Bakan Arıklı, muhalefetin desteğiyle Uber taksi sistemine geçilebilirse sorunun kökünden çözülebileceğini belirtti.

Arıklı son olarak, “Elinizdeki ham listedir, gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur” dedi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Hamzaoğulları yeniden söz alarak, Arıklı’ya yanıt verdi. CTP döneminde verilen izinler konusuna değinen Hamzaoğulları, söz konusu dönemdeki öğrenci sayısının artışına işaret etti.

İzinler konusunda kıstas olması gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, “İhaleler açılması gerekir” dedi.

Bakan Arıklı bunun üzerine yerinden söz alarak, “Şu anda yaptığımız tam da budur” dedi.

Konuşmasına devam eden Hamzaoğulları, sistemin oturmadığını kaydederek, “T izinleri 240 bin sterline satılıyor” şeklinde konuştu.