Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, örgütlere karşı bazı haksız ve spekülatif paylaşımlar yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt’ın imzasının taşıyan ortak açıklamada, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı’nın geçmiş günlerde düzenlenen mitinge katılan örgütlerle ilgili sözleri eleştirildi.

Kullanılan sözlerle sınırların aşıldığının belirtildiği açıklamada, meydanı boş sananların büyük bir yanılgıya düşeceği ifade edildi.

Bu ülkenin her karış toprağında alın teri olan emekçilerin ve üreticilerin hayatını Kıbrıs’a adadığının vurgulandığı ortak açıklamada, “Herkes haddini ve yerini bilsin.” ifadeleri kullanıldı.