Polis tarafından beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldığı açıklandı. Asayiş denetimlerinde, 108 kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Beş ilçede yapılan trafik denetimlerinde ise toplam bin 233 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 126 araç trafikten men edildi, dört sürücü de tutuklandı.

-Eş zamanlı denetim

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 14-15 Mart tarihleri, 20.00-04.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde, Polis Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

-108 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Beş ilçede yapılan asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, marketler, bahis evleri, oteller, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Başkent Lefkoşa’daki asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 23 kişi, kullanımındaki araç ile üzerinde yapılan aramalarda, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içeren 3 adet sarma sigara tespit edilen 1 kişi, kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda çakı bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 31 kişi tutuklandı. Girne’deki denetimlerde ise ikamet izni olmayan 21 kişi tutuklanırken, eğlence mekanı kapatma saatine uymayan 1 bar işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Güzelyurt’taki asayiş denetimlerinde ikamet izinsiz olarak ikamet eden 19 kişi ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 2 kişi olmak üzere toplam 21 kişi tutuklandı. İskele’de ise ikamet izinsiz olarak ikamet eden 9 kişi ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 10 kişi tutuklandı.

-126 araç trafikten men edildi, dört sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bin 274 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 105’i süratli, 4’ü alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 10’u sigortasız, 11’i emniyet kemersiz, 8’i muayenesiz, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve 142’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 318 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 44 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde ise bin 28 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 142’si süratli, 6’sı alkollü, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü sigortasız, 2’si emniyet kemersiz, 8’i muayenesiz, 53’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyon araçların trafiğe çıkış saatine uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 11’i aracın ışık kurallarına uyamamak ve 64’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere 349 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 4 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Girne’deki trafik denetimlerinde ise, bin 218 araç sürücüsü kontrol edildi. 21’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 19’u aracın ışık kurallarına uyamamak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 52’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 118 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Bin 200 araç sürücüsünün kontrol edildiği belirtilen Güzelyurt’ta, 4’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 89’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 128 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

İskele ilçesinde ise bin 754 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 85’i süratli, 1’i alkollü, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 12’si sigortasız, 15’i emniyet kemersiz, 24’ü muayenesiz, 48’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edilid.

1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 320 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 54 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.