Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Cihan Aydın’ın yönettiği mücadelede Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü Rashica kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 29’a yükseltti. Beşiktaş, bu sezon ligde iç sahada ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş’ta tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile milli takımlarda bulunan Ndidi ve Toure, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

RAFA SİLVA 48 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş’ta Rafa Silva, 48 gün aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Portekizli futbolcu, Süper Lig’de son olarak 2 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı. Rafa Silva, bu maçla birlikte beş karşılaşma sonra yeniden kadroya dahil edildi.

Bir süredir takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncu, maçın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın’dan görev bekledi. Karşılaşma öncesinde futbolcu isimlerinin anonsu sırasında Rafa Silva, tribünlerden ıslık aldı.