Süper Lig'de zirve takibindeki Fenerbahçe ilk yarıyı İstanbul'da tamamladı.

Sarı lacivertliler 17. hafta maçında İkas Eyüpspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Fenerbahçe puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla lider oldu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın ikinci yarısında stadyumdaki yerini aldı.

TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Milli takımlarına giden En-Nesyri ve Nene ile tedavileri süren Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü bu maçta yok. Geniş kadroda yer alan Alvarez hafif ağrıları nedeniyle teknik heyet kararı doğrultusunda riske edilmedi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

27' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

34' Asensio'nun golüyle sarı lacivertliler farkı 2'ye çıkardı

45+1 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

48' Eyüpspor'un maçtaki ilk şutu direkten döndü

66' Talisca yerine Oğuz Aydın oyuna girdi

76' Duran'ın golüyle fark 3'e çıktı: 3-0

81' Fenerbahçe'de Kerem ile İsmail'in yerine Szymanski ve Yiğit Efe oyuna dahil oldu

90+3 Mücadele sona erdi