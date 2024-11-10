Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci 45 dakikada da gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı. Başakşehir puanını 16, Beşiktaş ise 21 yaptı.

BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Süper Lig'de Başakşehir, son beş maçında puan kaybetti.

Başakşehir bu maçlarda üç beraberlik ve iki yenilgi elde etti. Beşiktaş maçının ardından Çağdaş Atan'ın ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBI

Ligdeki son iki maçından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş bir puan kaybı daha yaşadı.

Siyah-beyazlılar Başakşehir maçıyla bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı.