Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda, yedi kişi gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu
iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihaleler incelendi. “Usulsüzlüklere” karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesinde çalışan beş, Avcılar Belediyesinde çalışan iki kişi gözaltına alındı.