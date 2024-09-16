Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor 17. dakikada Okay ile öne geçti. 39. dakikada Gedson maça eşitliği getirdi.

Trabzonspor'da Edin Visca 13. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahalede VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki ilk puan kaybını yaptı ve 10 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3. maçında da beraberlik alarak 3 puana yükseldi.