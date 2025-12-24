Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu heyetin uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Tatar mesajında “Libya Genel Kurmay Başkanı ve heyetinin elim bir uçak kazası sonucu hayatlarını kaybetmeleri milletimizi derinden etkilemiştir. Kardeş Libya halkına başsağlığı diler, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Libya halkına sabırlar ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

“Doğu Akdeniz’de kritik jeo-stratejik dengelerin hassas olduğu bu dönemde Libya ile ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda kardeş Libya ile münasebetlerimizin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda da olduğu bizler için büyük değeri vardır. Bu duygularla Libya halkının acısını paylaşıyorum.”

Dün akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu ve 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktakiler hayatını kaybetmişti.