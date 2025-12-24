Bakanlar Kurulu, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kullanımı için bir ofis kiraladı, makam aracı tahsis etti ve 3 personel görevlendirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çalışma ofisi olarak kullanması için Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak No:10 Yenişehir İbrahim Paşa Mahallesi’nde bir ofis kiralandı.

Ofisin kira, elektrik, su ve müştemilat giderleri Maliye Bakanlığınca açılacak kalemden karşılanacak.

Diğer yandan Tatar’a bir adet makam aracı tahsil edilmesine ayrıca çalışma ofisinde görev yapmak üzere 1 sekreter, 1 odacı/şoför veya muadili ve 1 hizmetli (geçici işçi) görevlendirilmesine karar verildi.

Bu giderler de yine Maliye Bakanlığınca açılacak kalemden karşılanacak.