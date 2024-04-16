Bugün saat 14:20 raddelerinde Geçitköy-Girne Anayolunun 1-2 kilometreleri arasında, Engin Kaya'nın (E-54) yönetimindeki PF 897 plakalı beton mikserini dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetn kaybedip yolun sol tarafına konu beton mikserini devirdi.

Beton mikserinin yan yatması esnasında ön cam ve sol kapı camı'nın patlaması sonucu araç sürücüsü yaralanmış ve Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisine kaldırılmış ve yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.