Kırklareli'nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek Takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. Kız Takımımız da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.