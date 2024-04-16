Kadınlar Kıbrıs Kupası China Bazaar Gençlik Gücü'nün... Kadınlar Kıbrıs Kupası China Bazaar Gençlik Gücü'nün...

Kırklareli'nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta  Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Whatsapp Image 2024 04 16 At 19.11.24Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek Takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. Kız Takımımız da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.

Editör: Burhan CANBAZ