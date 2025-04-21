Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bölge ilkokullarından bir grup öğrenciyi kabul etti.

Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, heyette Çayönü İncirli-İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Beyarmdudu İlkokulu ve Pile Türk İlkokulundan öğrenciler ve Pile Türk İlkokulu sorumlu öğretmeni Cevdet Dilekkaya yer aldı.

Görüşmede öğrenciler yaşadıkları bölgelerde görmek istedikleri yenilikleri ve ihtiyaç duydukları hizmetleri dile getirdi. Pile Türk İlkokulu’ndan gelen öğrenciler batı barikatının Pile halkı için açılması gerektiğini söyledi

Başkan Bülent Bebek de yaptığı konuşmada, “Daima ileriye bakın, hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Biz de belediye olarak hem eğitim kurumlarına hem öğretmenlerimize hem de siz kıymetli çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Bebek, her köye çocuk parkı kazandırdıklarını, eğitime ve çocuklara yatırımın öncelikleri olduğunu da belirtti.