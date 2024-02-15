Beyarmudu Belediyesi ile SBA Dikelya Kaymakamlığı iş birliğinde Beyarmudu köyü gençlerine arsa dağıtıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İngiliz Hükümran Üs Yönetiminde bulunan 10 adet boş arsanın dağıtımı, bugün Dikelya Kaymakamlığı Binasında yapıldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, konuya ilişkin açıklamasında, gençlerin köy dışına göç etmesini önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bebek, "En son 2009 yılında dağıtılan araziler, göreve geldiğimiz günden itibaren verdiğimiz uğraşlar neticesinde sonuç vermiş oldu. Gençlerimizin köy dışına göç etmesini önlemek amacıyla bu uğraşlarımıza devam edeceğimizi yapılan imza töreni esnasında da belittik. Dikelya Kaymakamı ile yeni araziler açılıp, daha çok ihtiyaçlı ailelere dağıtılması hususunda fikir birliğine vardık. Bu ailelerle birlikte bizler de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.