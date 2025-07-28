Beyarmudu Belediyesi’nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen Patates ve Halk Dansları Festivali, 31 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11. kez gerçekleşecek Patates Festivali ile 8. Beyarmudu Uluslararası Halk Dansları Festivali, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda yer alacak.

Festival kapsamında kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yanı sıra sanatçıların konserleri de yer alacak. Festivalde, 31 Temmuz'da Grup Otantik, 1 Ağustos’ta Ahmet Evan, 2 Ağustos’ta Yeni Türkü ve 3 Ağustos’ta Dedublüman sahne alacak.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin bölge halkı için taşıdığı öneme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Festivallerimiz bizler için çok değerlidir. Bölgemizde yaşayan halkın rahatlaması, moral bulması ve özellikle gençlerin sahneye çıkması bizim için çok kıymetli. Tiyatro ekibimiz, halk dansları gruplarımız, çocuklarımızdan görevli gençlerimize kadar birçok kesim bu festivalin bir parçası oldu. Bu yıl geçen seneden çok daha büyük çapta bir katılım bekliyoruz. Çünkü bu işi gönülden yapan, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz”.

Bebek, belediyenin kültürel vizyonuna da dikkat çekerek, “Kültürel ve sanatsal faaliyetler de bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok ilki hayata geçirdik. Festivalimiz de bu anlayışın bir yansımasıdır. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun diyorum. Buram buram Kıbrıs kültürü kokan festivalimize davetlisiniz.” dedi.