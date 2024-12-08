Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esed'in, halkına baskı uyguladığı ve İran ile Rusya gibi geleneksel destekçileri tarafından "çıplak bırakıldığı" için mevcut durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sullivan, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuştu.

Suriye'deki gelişmeleri incelerken iki önemli hususa dikkati çekmek gerektiğini aktaran Sullivan, "Bunlar iki sebepten ötürü oluyor. Birincisi Esed, halkına karşı vahşi ve baskıcı davrandı. Onlara daha iyi bir gelecek ve hayat sağlama konusunda uzlaşıcı davranmadı. Suriye halkı artık bıktı." dedi.

Jake Sullivan, ikinci sebebin ise Esed'in geleneksel destekçileri olan İran ve Rusya'nın zayıf ve dikkati dağınık olduğu için Esed'i "çıplak bıraktığını" kaydetti.

Esed rejimi güçlerinin de "içinin oyulduğunu" ifade eden Sullivan, rejim karşıtı güçlerin daha önce hazırlık yaptığının farkında olduklarını, halihazırda görülen hız ve boyutun temel nedeninin Esed rejiminin destekçilerinin güçsüz olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Sullivan, ABD'nin temel öncelikleri arasında DEAŞ'ın tekrar canlanmasını engellemek ve bölgedeki dost ülkelerin güçlü ve güvende olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

ABD'nin, aynı zamanda siviller açısından insani bir faciayı engellemek istediğini kaydeden Sullivan, bu çerçevede bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

-Beşşar Esed'in akıbeti merak edilirken Şam'dan Humus'a giden uçakla ilgili iddialar gündemde

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

-Rejim karşıtı güçler, Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine giriyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler giriyor.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'a girmeye başladı.

Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başlamıştı.

Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte kontrolü kaybetmişti.

-Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

-Suriye rejimi, başkent Şam'da büyük ölçüde kontrolü kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Beşşar Esed rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti.

Suriye'de silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı.

Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.