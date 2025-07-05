Dikmen'de dün gece meydana gelen olayda 43 yaşındaki U.E.K.(E), bıçakla saldırdığı E.Z.'yi ağır yaraladı.

Söz konusu kişi ameliyat edildikten sonra müdahale altına alınırken, saldırgan da tespit edilip, tutuklandı

Polisin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"04.07.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Dikmen'de U.E.K.(E-43), boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı apartman dairesine gidip, mutfak kapısını kırarak içeriye girdikten sonra, mutfaktan almış olduğu bıçak ile ikametgah içerisinde bulunan E.Z.(E-35)'yi sol kolundan yaralamıştır. Akabinde U.E.K., olay yerinden kaçan E.Z.'yi takip edip, yine kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Z.'yi vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs etmiştir. Olay sonucu yaralanan E.Z., kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı U.E.K., bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir"