Güney Kıbrıs’ın “Kitiu” (Çite) köyünde 38 yaşındaki Sri Lanka uyruklu bir şahıs, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 35 yaşındaki erkeği bıçakla yaraladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 38 yaşındaki kişinin 41 yaşındaki Sri Lanka uyruklu eski kız arkadaşını takip ettiğini ve yanında gördüğü erkeği kesici bir aletle beş kez bıçakladığını yazdılar.

Gazete, 38 yaşındaki şahsın yaraladığı kişinin aracına binerek onu hastaneye götürdüğünü; ardından yanında 41 yaşındaki kadınla aynı araçta giderken polis tarafından yakalandığını aktardı.

Habere göre dün mahkemeye çıkarılan şahıs hakkında 8 gün tutukluluk kararı verildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, “Episkopi” (Piskobu-Yalova) köyünde bir evin önünde park halinde bulunan iki aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığını yazdı.

Habere göre perşembe sabaha karşı meydana gelen olayda iki araç da ağır hasar aldı.