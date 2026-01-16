Rum Dışişleri Bakanlığı BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporundan duyduğu “hayal kırıklığını” dile getirdi.

Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün bir açıklama yaparak BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunu değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ara bölgede ve özellikle Denya’da Türk askerinin gerçekleştirdiği "ihlallerin" raporda yer almaya devam etmesinden duyulan endişe dile getirilirken, BM’nin eşit mesafe ilkesini sürdürmesinden ötürü hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreterinin raporunun içeriğine de değinilen açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde kalıcı bir çözüm bulunmasını amaçlayan müzakerelerin yeniden başlaması taahhüdünü yinelemesinden ise memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Kıbrıs sorununun temel unsurlarının beş yıl aradan sonra ilk kez müzakere edilmiş olmasından duyulan memnuniyetle hemfikir olduğunu da belirtilen açıklamada, kapalı bölge Maraş konusunda ise tüm sorumluluğun Türkiye’ye ait olduğu iddiası yinelendi.

Açıklamada ayrıca, UNFICYP’le gerek insani konular gerekse vatandaşların haklarının korunması temelinde iş birliği yapılması niyeti de yinelendi.