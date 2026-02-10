Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkan Arslan Bıçaklı, Ektam Kıbrıs Ltd çalışanlarının eylemelerine tam destek belirterek, çalışanların sendikalara üye olmasının anayasal hak olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında Ektam Kıbrıs Ltd çalışanların yasal haklarını aramak için sendikaya üye olmaları sebebiyle, “toplu olarak işten çıkarılmak istendiğini” belirten Bıçaklı, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başta Çalışma Bakanlığı tarafından olmak üzere, işverene gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini söyleyen Bıçaklı, “Bu ülkeye gelen sermaye bu ülkenin yasalarına uymak zorundadır.” dedi. Bıçaklı, çalışanların, ülkedeki Anayasa ve yasalara uygun olarak kimseden izin almadan ve özgürce, istedikleri bir sendikaya üye olabileceğini ve sendikal hareketlerde bulunabileceğini belirtti.

Bıçaklı, “İlgili işveren temsilcilerinin Anayasa ve yasalara karşı başlatmış oldukları bu yanlış davranışlardan bir an önce vazgeçmeleri gerekir, aksi taktirde emeğe saygı göstermeyen ve emek düşmanlığı yapan bir firmanın ürettiği ürünleri bugünden itibaren tüketmeyeceğimizi de bilinmesini isteriz.” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanlığı’na çağrı yaparak, çalışma barışının sağlanması için gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bıçaklı, “TÜRK-SEN olarak, her zaman olduğu gibi bugün de emekçilerin haklı eylemelerine tam destek veriyoruz. Emekçilerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.” dedi.