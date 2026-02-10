KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcuları Hüsnü Batıkan Aliş ile Arda Can Bertiz, Powerlifting Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girdi.

Hüsnü Batıkan Aliş, 93 kilogram sıkletinde Türkiye şampiyonu, Arda Can Bertiz ise 105 kilogram junior sıkletinde Türkiye üçüncüsü oldu.

KKTC Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında ülkeyi en iyi şekilde temsil eden milli takım sporcularına, Kafile Başkanı Hasan Bölükbaşı ve yarışmada hakem olarak görev alan Ada Dahlameroğlu’na teşekkür etti.