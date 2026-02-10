Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlıktaki derin sorunların yalnızca mesai saatlerini artırmakla çözülemeyeceğini, krizin nedeninin “plansızlık, ihmalkârlık, yönetmeyi becerememe” olduğunu savundu.

KTTB’den yapılan açıklamada, kamusal sağlıkta mevcut mesai saatlerinin yetersiz olduğu ve mesai saatlerinin artırılması gerektiği konusunda hem kamu hem özelde çalışan her hekimin aynı görüşte olduğu belirtildi ancak sağlıktaki derin sorunların yalnızca mesai saatlerini artırmakla çözülebilecek kadar basit olmadığı kaydedildi.

“Bugün sağlıktaki en temel sorun plansız biçimde artan nüfus ve buna paralel olarak yıllardır sürdürülen sistemsizlik, dağınıklıktır, adım atmamaktır. Bu durum, insanların sağlık hizmetine erişimini giderek zorlaştırmakta, imkânsız hale getirmektedir.” denilen açıklamada, çözüm önerileri sıralandı.

Öncelikle sağlık sisteminin basamak hekimliği esasına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ikinci basamak hastanelerin güçlendirilmesi istendi.

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin derhal bitirilmesi ve planlama ile kadrolaşmasına başlanılması gerektiği belirtilen açıklamada, bu hastanelerle ilgili kamuoyuna yansıyan rüşvet, yolsuzluk iddialarının ise ciddiyetle ve şeffaf biçimde araştırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin planlaması Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de sistemde kalacağı şekilde yenilenmelidir. Gerçek nüfusa göre yapılacak değişiklikler ve yatak, ameliyathane, alt yapı planlaması gerçekçi biçimde yapılmalı ve Nalbantoğlu Hastanesi’nin yenilenme sürecine ivedi başlanmalıdır. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki; yeni Lefkoşa ve Pamuklu hastaneleri KKTC’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımlarıdır; mevcut hükümetin aldığı bir karar ya da icraat olarak sunulmamalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TC—KKTC protokollerinde yer alan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin güçlendirilmiş bir kamu sağlık sistemi ve etkin bir denetim içerecek şekilde kurulması da istendi.

-“Hekimlerin derdi her gün yalanlarla, uydurma maaşlarla ilan edilen para değil haklarıdır, mesleki itibarıdır”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Mesai konusuna geri dönecek olursak, devlet kurumlarında genel mesai süresi bellidir. Sağlık alanında ise tablo bambaşkadır. Nöbetler, icaplar (on-call), nöbet sonrası dinlenme olmaksızın çalışmaya devam edilmesi, kadrosuz yasaya aykırı çalıştırılan hekimler, bazı alanlarda hekim olmaması, sözleşmeli ve mecburi hizmet için emek veren yeni uzman hekimlerin eğitim haklarının veya yasal hastalık haklarının kısıtlı olması hatta olmaması, bazı uzmanlık alanlarında 365 gün kesintisiz icapçı olma zorunluluğu hekimlerin mesai gerçeğidir. Bu çalışma düzeni baştan, totalden değerlendirilip düzenleme yapılmalıdır. Hekimlerin derdi her gün yalanlarla, uydurma maaşlarla ilan edilen para değil haklarıdır, mesleki itibarıdır.”

"Yöneticilerin attığı adımların inandırıcı olmadığı" belirtilen açıklamada, hekimleri hedef alan açıklamalar kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Yapılması gereken bellidir. Sağlık sistemi bütüncül bir anlayışla eş zamanlı yeniden düzenlenmeli, yıllardır sürüncemede bırakılan sağlık yatırımları artık tamamlanmalı, bu merkezlerdeki sağlık çalışanları planlanmalı ve sağlık siyasal emellere, popülist adımlara kurban edilmemelidir. Meslektaşlarımıza yapılan haksız, yersiz ve seviyesiz saldırıları kınar, bu haklı mücadelede Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın, kamuda emeği ile zor şartlarda çalışan tüm hekimlerin yanında olduğumuzu kamuoyuna açıkça ilan ederiz.” denildi.