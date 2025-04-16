Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, federasyon üyesi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen), parçalamak için girişimler yapıldığını ileri sürerek, bunu kınadı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda özellikle hükümet temsilcileri tarafından sendikalara karşı saldırılar olduğunu savundu.

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Elektrik Kurumu’nda örgütlü El-Sen’e karşı başka sendika kurma girişimleri olduğunu ileri süren Bıçaklı, “El-Sen’i parçalamak için yapılmak istenen girişimleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

El-Sen’e veya federasyon üyesi herhangi bir sendikaya karşı yapılacak müdahaleye Türk-Sen olarak en ağır şekilde tepki koyacaklarını kaydeden Bıçaklı, buna asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.