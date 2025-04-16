Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında “Otizme Bütüncül Yaklaşım” konulu etkinlik yapıldı.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, Dr. Mustafa Hami Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, çocuk psikiyatristleri, çocuk nörolojisi ve çocuk gelişimi uzmanları otizme yönelik güncel yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinlikte, otizm için özel eğitimin devlet kanalıyla okullarda nasıl sağlandığı, özel sektördeki eğitim uygulamaları ve tam gün özel eğitimin nasıl verilmesi gerektiği gibi konular ele alındı. Ayrıca, otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadığı deneyimler de vurgulanarak, otizme sadece bir rahatsızlık olarak değil, yaşamın bir parçası olarak bütüncül bakılması gerektiği üzerinde duruldu.

Ailelerin de katılım gösterdiği etkinlik, katılımcılara otizm konusunda daha derinlemesine bir anlayış ve bakış açısı kazandırmayı hedefledi.