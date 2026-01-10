Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigorta sektöründe dikkat çeken bir başarı hikâyesi… Bicare Insurance, kuruluşunun henüz ikinci yılında kayda değer bir büyümeye imza attı.

KKTC’nin önde gelen sigorta firmalarından Bicare Insurance, 2025 yılını yüzde 187 oranında poliçe artışıyla tamamladı. Şirket, 2026 yılına ise önemli bir iş birliğiyle girerek, ülkenin köklü bankalarından High Rise Bank ile ilk banka acente anlaşmasını hayata geçirdi.

Bicare Insurance yetkilileri, iki yıl önce başlayan bu yolculukta emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yetkililer, elde edilen büyümenin güven, istikrar ve sürdürülebilir çalışma anlayışının bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, süreç boyunca verilen katkılardan dolayı High Rise Bank Genel Müdürü ve Direktörü Börte Barlasoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ela Kansu ve banka çalışanlarına teşekkür edildi.