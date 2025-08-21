Binlerce kişinin kullandığı omega yağ asidi takviyelerinin, kadınlarda Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceği yeni bir araştırmayla ortaya konuldu.

King’s College London ve Queen Mary Üniversitesi bilim insanları, kadınlarda Alzheimer riski ile omega yağ asitleri arasındaki bağlantıyı inceledi. Çalışmada, somon ve uskumru gibi balıklarda doğal olarak bulunan veya takviye şeklinde satılan omega yağ asitlerinin, kadınlarda bunama riskini azaltabileceği belirlendi.

Araştırmada 841 katılımcının kan plazması örnekleri analiz edildi. Alzheimer hastaları, hafif bilişsel bozuklukları olanlar ve sağlıklı bireylerden alınan örneklerde, özellikle kadınlarda doymamış sağlıklı yağ seviyelerinin belirgin şekilde düşük olduğu saptandı. Aynı etkinin erkeklerde görülmediği vurgulandı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Cristiana Legido-Quigley, “Kadınlar Alzheimer’dan orantısız bir şekilde etkileniyor. 80 yaşından sonra kadınların hastalığa yakalanma oranı erkeklere göre daha yüksek. Bulgularımız, omega yağ asitlerinin kadınların beslenmesinde kritik rol oynadığını gösteriyor” dedi.

King’s College’dan demans uzmanı Dr. Asger Wretlind ise sonuçların dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bu biyolojik farklılıkların ne kadar erken yaşta ortaya çıktığını araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de demans hastalarının üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Uzmanlar bu durumun kadınların daha uzun yaşaması, hormonal değişiklikler, sosyal izolasyon veya eğitim düzeyi gibi faktörlerle ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak yeni bulgular, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da önemli bir etken olabileceğine işaret ediyor.

Alzheimer’s UK Araştırma Başkanı Dr. Julia Dudley, sonuçların umut verici olduğunu ancak daha geniş ve çeşitli bir örneklemde doğrulanması gerektiğini belirtti: “Kadınlarda bu farklılığın nedenini anlamak, gelecekte tedavi ve sağlık tavsiyelerinin kişiselleştirilmesine yardımcı olabilir.”

Alzheimer, İngiltere’de bunamanın en yaygın nedeni olarak biliniyor. Alzheimer Derneği verilerine göre, demansın ülkeye yıllık maliyeti 42 milyar sterlin. Bu rakamın, yaşlanan nüfusla birlikte önümüzdeki 15 yıl içinde 90 milyar sterline ulaşabileceği öngörülüyor.

İngiltere’de yaklaşık 944 bin, ABD’de ise 7 milyon civarında kişinin demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Hastalığın erken belirtileri arasında hafıza sorunları, muhakeme güçlüğü ve dil bozuklukları yer alıyor.