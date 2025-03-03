İçişleri Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalışılan "Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük" için paydaş kurumların katılımıyla ikinci toplantıyı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz başkanlığında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve bağlı odalar, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Belediyeler Birliği ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinin katılımında yapılan toplantıda, Tüzüğün hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindiği vurgulandı. Teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların katkılarıyla hazırlanan Tüzüğün son halinin Bakanlığa teslim edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Tüzüğün; ülke genelinde kamu kurumları, özel kuruluşlar ve bireylerin kullanımındaki binaların yangın güvenliği standartlarını belirleyeceği, tasarım, yapım, işletim, bakım ve kullanım süreçlerinde alınması gereken önlemleri içerdiği kaydedildi.

Tüzüğün amacının olası yangınların can ve mal kaybına neden olmadan kontrol altına alınmasını sağlamak, yangın öncesi ve sonrası alınacak tedbirleri, organizasyonu, eğitimi ve denetim mekanizmasını düzenlemek olduğu da ifade edildi.

-Oğuz: “Felaketlere karşı hazırlıklı olmalıyız”

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tüzüğün yıllardır gündemde olduğunu ve artık sonuçlandırılma aşamasına geldiğini kaydetti.

Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi ve ülkede yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatan Bakan Oğuz, “Doğal afetler karşısında hazırlıklı olmak zorundayız. Olası yangın felaketlerine karşı tedbirleri önceden almalıyız.” dedi.

Oğuz, ‘Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası’ kapsamında hazırlanan ‘Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük’ çalışmalarının tamamlandığını ve düzenlemenin yakında Bakanlar Kurulu’na sunulacağını açıklayarak, “Bu Tüzüğün hayata geçirilmesi, ülkemizdeki binaların yangına dayanıklılığını artırarak can ve mal güvenliğini sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, tüzük çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaların yangına karşı dayanıklılığının artırılacağı, yangın güvenlik sistemleri ve teknik altyapı konusunda da belirli standartlar getirileceği belirtildi.

Bakan Oğuz, “Emlak sektörü de bu sürece uyum sağlamalı, modern binalar inşa ederken teknik altyapıyı da güçlendirmelidir.” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesinin hedeflendiğinin aktarıldığı açıklamada, Bakan Oğuz, sürecin sadece bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, denetimlerin artırılarak uygulamanın da sıkı şekilde takip edileceğini belirtti.

-Aysal: “Yangın Tüzüğü bir an önce yasalaşmalı.”

KTMMOB Başkanı Seran Aysal da uzun süredir bekleyen Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzüğün yasalaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Başkan Aysal açıklamada, düzenlemenin en az deprem yönetmeliği kadar hayati önem taşıdığını belirterek, “Bu tüzüğün bir an önce yasalaşması ve uygulanmaya başlaması gerekiyor. Yangın güvenliği konusunda ülkemizde ciddi bir eksiklik var ve olası felaketlerin önüne geçmek için gecikmeden harekete geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın sürece olumlu yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu da belirten Aysal, başta İçişleri Bakanı Dursun Oğuz olmak üzere, katkı sağlayan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

KTMMOB’nin sürecin takipçisi olacağını da vurgulayan Aysal, “Toplum menfaati için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantının sonunda, tüzük çalışmasında emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür edilirken, sürecin istişare içinde yürütülerek en kısa sürede Bakanlar Kurulu’na sunulacağı vurgulandı.