Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek "Türk Dünyasında Dijital Medya, Ekonomi ve Eğitim Vizyonu" Uluslararası Forumuna katılacak.

17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.30-12.30 arasında Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da düzenlenecek forumda Binali Yıldırım, yüksek katılımlı organizasyonda vizyon konuşması gerçekleştirecek.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, KKTC ve Türkiye'den dijital medya, ekonomi ve eğitim alanlarında uzman isimler de konuşmacı olarak yer alacak. Forumda, Türk dünyasında bu alanlardaki gelişmeler ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarının ele alınması planlanıyor.

Etkinliğe ilişkin davet, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ile Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci imzasıyla yayımlandı. Davette, katılım durumunun 16 Temmuz 2026 saat 13.15'e kadar organizasyon yetkililerine bildirilmesi istendi.