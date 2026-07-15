Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB) Binaların Yangından Korunmasına Dair Usul ve Esaslar Tüzüğü ile ilgili eğitimlere başlandı. Eğitimler 30 Ağustos'a kadar sürecek.

KTMMOB'den verilen bilgiye göre, birliğe bağlı odaların üyeleri, vize bürosu çalışanları, İtfaiye Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ve Turizm Planlama Dairesi mensuplarına yönelik tasarlandı. Eğitim programında ilgişli tüzük içeriği, teknik unsurlar ve vakalar bulunuyor.

Eğitimler İnşaat Mühendisi Burak Kaan Çırpıcı, Emekli İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Öğretim Görevlisi Kimya Mühendisi Abdurrahman İnce ve Öğretim Görevlisi Yüksek Mimar Sinan Kayakıran tarafından veriliyor.

KTMMOB’nin paydaş kurumlarla işbirliğinde hazırlanan “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü”, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp 15 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.