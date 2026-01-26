Öğretmenlerin sınıf içi iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen “Diksiyon Kış Okulu”, bugün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde; Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun katkılarıyla hayata geçirilen program, 26–30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Eğitim programı kapsamında Şener Mete, Erdoğan Arıkan, Cüneyt Gündoğdu, Murat Atıl, Fulin Arıkan, Füsun Ünsal ve Ekrem Tamer tarafından öğretmenlere; etkili iletişim, doğru ve anlaşılır telaffuz, vurgu ve tonlama, hitabet ile sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilecek.

AÖA’da gerçekleştirilen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDK Başkanı Osman Mert, AÖA Başkanı Güner Konedralı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ile öğretmenler katıldı.

- Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada meslek hayatına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak başladığını belirterek, 36 yıl sonra bir diksiyon eğitiminde bulunmanın kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Diksiyon eğitiminin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, eğitmenleri dinledikçe konuşmanın ahenkli, anlamlı ve vurgulu bir anlatıma dönüştüğünü daha iyi gördüğünü ifade ederek, “Konuşmadan ziyade bir şiir okur gibi, bir melodi dinler gibi bir anlatımla karşılaşıyoruz. Tüm meslektaşlarımızın bu eğitimi alması ve bu farkındalığı kazanması en büyük arzumuzdur” dedi.

Bu eğitimi Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu’nun kendileri için önemli bir çatı kurum olduğunu vurguladı. Atatürk ilke ve devrimlerinin Kıbrıs Türk halkının yaşam felsefesinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu’nun 1932’de, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ise 1937 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıs Türk toplumunun öğretmen ihtiyacını karşılamak ve milli birlik ile milli duyguları güçlendirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının, toplumu örgütleyen ve her alanda görev yapan öğretmenlerin özverisine dayandığını söyledi.

Milli mücadelede emeği geçen öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirten Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin milli mücadelenin filizlendiği önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkçenin ortak ve milli bir dil olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, dünyada yaklaşık 500 milyon insanın Türkçe konuştuğunu belirterek, ağız ve lehçe farklılıklarının bir zenginlik olduğunu, ancak ortak yazı dili ve ortak diksiyon bilgisinin herkes tarafından bilinmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Hepimiz aynı şekilde konuşalım diye bir iddiamız yok. Ancak ortak olanı bilmemiz ve ortak dili en doğru şekilde kullanmamız gerekiyor” dedi.

Doğru anlatmanın ve doğru anlaşılmanın temelinde dilin yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, güçlü bir kelime hazinesi ile doğru vurgu ve tonlamanın önemine dikkat çekti. Bu amaçla Diksiyon Kış Okulu’nun başlatıldığını belirten Çavuşoğlu, programın KKTC’de yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının desteklerine teşekkür eden Çavuşoğlu, Türk Dil Kurumu ile eğitmenlerin gösterdiği fedakârlığın takdire şayan olduğunu belirterek, “Dilimize, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmak milli bir görevdir” ifadelerini kullandı.

- Mert

Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ise, törende yaptığı konuşmada, Türk Dil Kurumu’nun Türkçenin konuşulduğu her coğrafyada yer almayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, “Nerede Türkçe varsa, Türk Dil Kurumu orada olmak zorundadır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Mert, Türkçenin millet olmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bizler sadece bir toprak parçasında değil, aslında dil denen vatanda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diksiyon Kış Okulu’nun sıradan bir eğitim faaliyeti olmadığını kaydeden Mert, Türkçenin geçmiş ile gelecek arasındaki en sağlam köprü olduğunu belirterek, “Türkçemiz için ses bayrağımızı daha yükseklere dikmek için buradayız” dedi.

Dilin yalnızca bir iletişim aracı değil, bir milletin varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Mert, öğretmenlerin bu süreçte toplumun mimarları olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ve küreselleşmenin diller üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden Mert, Türkçeyi doğru ve etkili kullanmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atatürk Öğretmen Akademisi’ne iş birlikleri için teşekkür eden Mert, bu ortaklığın Türk dünyası açısından örnek nitelik taşıdığını kaydetti.

Konuşmasını, Diksiyon Kış Okulu’nun hayırlı olmasını dileyerek tamamlayan Mert, öğretmenlerin buradan Türkçe’ye dair yeni bir heyecanla ayrılmalarını temenni etti.

- Konedralı

AÖA Başkanı Güner Konedralı da konuşmasında, Diksiyon Kış Okulu’nun KKTC’de ilk kez düzenlendiğini belirterek, programın yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, dile, iletişime ve eğitimin niteliğine verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Beş gün sürecek eğitimin etkisinin uzun yıllar hissedileceğini ifade eden Konedralı, dilin yalnızca bir anlatım aracı olmadığını vurgulayarak, “Dil, düşüncenin evidir, kültürün taşıyıcısıdır, kimliğin aynasıdır. Sözü doğru kuramayan, düşüncesini de sağlıklı inşa edemez” dedi.

Programın Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle hayata geçirilmesinin taşıdığı öneme dikkat çeken Konedralı, bu birlikteliğin dili merkeze alan güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu kaydetti.

TRT spikerleri ve alanında uzman eğitmenlerin bilgi ve deneyimleriyle öğretmenlere önemli katkılar sunacağını belirten Konedralı, doğru vurgu, tonlama, nefes ve etkili anlatımın hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alınacağını söyledi.

Eğitime katılan öğretmenlerin sürecin en önemli taşıyıcıları olduğunu vurgulayan Konedralı, “Öğretmen sadece ders anlatan değil, sesiyle güven veren, diliyle yön gösteren, söyleyişiyle iz bırakan kişidir” ifadelerini kullandı.

Bu eğitimin sınıflarda ve toplum genelinde kalıcı bir etki yaratacağına inandığını belirten Konedralı, öğretmenlere yapılan bu yatırımın doğrudan geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda organizasyona katkı koyan Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, TRT mensupları ve programa katılan öğretmenlere teşekkür eden Konedralı, Diksiyon Kış Okulu’nun verimli ve kalıcı kazanımlar sunmasını diledi.

- Mete

TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete ise, törende yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da gerçekleştirilen Diksiyon Kış Okulu’nun Türk Dil Kurumu tarihinde üçüncü diksiyon eğitimi olduğunu belirterek, programın Türkçeye ve yayıncılık geleneğine verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı dönemine de değinen Mete, 1974 yılında TRT yayınlarının toplum üzerindeki etkisine işaret ederek, o dönemde yapılan yayınların halkın moral ve motivasyonu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Mete, “TRT’nin Kıbrıs Barış Harekâtı sürecindeki yayınları, toplum üzerinde derin bir psikolojik etki yaratmıştır” dedi.

Bayrak Radyosu ve Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurgulayan Mete, bu yayınların Kıbrıs Türkü’nün milli ve manevi gücünün korunmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Konuşmasında Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da anan Mete, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde bu isimlerin tarihi rolüne dikkat çekti.

Diksiyon Kış Okulu’nda görev alacak TRT kökenli spiker ve eğitmenlere de değinen Mete, alanında uzman isimlerin öğretmenlerle buluşmasının programın en güçlü yönlerinden biri olduğunu belirtti.

Mete, “Bu beş gün boyunca kurulacak mesleki ve insani bağların, hem bizler hem de sizler için kalıcı ve değerli anılar oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Türk Dil Kurumu’na teşekkür eden Mete, organizasyonun Türkçeye ve eğitime önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.