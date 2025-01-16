KKTC’de geçen hafta biri ölümlü 48 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaralandı.

PGM Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 6 Ocak-12 Ocak tarihleri arasındaki meydana gelen trafik kazalarından biri ölümle, 11’i yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

-Kaza sebepleri

Bu periyotta meydana gelen trafik kazalarının 13'ü süratli araç kullanmaktan 13 , dikkatsiz sürüş yapmaktan 9, kavşakta durmamaktan 11, yakın takipten 9 ve 6'sı diğer etkenler kaynaklandı.

21'i Lefkoşa'da, 5'i Gazimağusa'da, 15'i Girne, 3'ü Güzelyurt ve 4'ü İskele'de meydana gelen kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 2 milyon 565 bin 12 TL olarak açıklandı.

-Bir haftada 205 araç trafikten men edildi, 8 sürücü tutuklandı

Aynı periyotta, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, 16 bin 440 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 727 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 205 araç trafikten men edilirken, sekiz sürücü tutuklandı.

Rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

"Sürat (1113) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (58), Tehlikeli Sürüş (22), Dikkatsiz Sürüş (41), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (317), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (17), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (67), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (254), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (126), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (130), Trafik Işıklarına Uymamak (10), Muayenesiz Araç Kullanmak (86), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (46), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (17), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (4), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (20), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (4), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (26) ve 427 diğer trafik suçlar"