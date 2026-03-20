Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN) Kurucu Başkanı Nihan Arifoğlu Güneyli, ekonomik tedbir adı altında 2026 için öngörülen hayat pahalılığı değişikliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BİR-SEN, Hükümet’in, yılın ilk üç ayına ilişkin hayat pahalılığını Nisan ayında maaşlara yansıtmayı, Ocak 2027’ye kadar ise maaşlara hayat pahalılığının yansıtılmamasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Nihan Arifoğlu Güneyli yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde hükümetin, hiçbir gerçeklikle bağdaşmayan gerekçelerle halkın alım gücünü daha da eritmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlandığını büyük bir öfke ve kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Hükümet’in gelir-gider dengesini sağlayamadığını ve her ay borçlandığını ileri süren Güneyli, tasarruf tedbiri alınmadığını, bunun üzerine çalışanların temel hakkı olan hayat pahalılığı ödeneğinde düzenlemeye gitmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Yapılması düşünülen düzenlemenin "açık bir şekilde emeğin gaspı" olduğunu savunan Güneyli, "Bu karar, yalnızca ekonomik bir düzenleme değil, doğrudan doğruya halkın sofrasına uzanan bir müdahaledir. Bu, maaşların erimesi, alım gücünün yok olması ve toplumun daha derin bir yoksulluğa itilmesi demektir" ifadelerini kullandı.