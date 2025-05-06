Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi “Yerli Malı Yasa Tasarısı”, UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk ve Hasan Küççük'ün önerdiği “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve DP Milletvekili Serhat Akpınar'ın öneri “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüşmeye devam etti. Çalışmalar bir sonraki toplantıda sürecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.45’te Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite, ilk olarak “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu yasa önerisinin ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda gerçekleşecek. Yasa önerisiyle, siyasal partilerin mali denetimi konusundaki prosedürel sıkıntıları çözmek ve bu hususta mahkemelerin yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan yasaya tam bir açıklık getirilmesi amaçlanıyor.

Komite daha sonra, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı. Söz konusu yasa önerisi ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak “Yerli Malı Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda sürdürecek. Yerli Malı Yasa Tasarısı, yerli sanayinin, tarımın, hayvancılığın ve yerel iş gücünün gelişimine etki eden ülkenin resmi yerli malı oluşumunu sağlamak, KKTC’de yerli malının belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin uygulanacak kuralları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Komite toplantısına davetli olarak; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Çalışan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkili ve temsilciler katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katıldı.