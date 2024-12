BİRİNCİ GLOBAL



Birinci Global’e bağlı Birinci Medya Kurumu Kıbrıs Genç TV, First FM, Hit Fm, gıda sektöründe faaliyet gösteren En Hill, turizm sektöründe faaliyet gösteren Hil Tur, Uptown Otel ,Any Home çalışanları TB bilboard çalışanları, Autosat Petrol İstasyonu çalışanları ve Onbes Kasım Kıbrıs Üniversitesi çalışanları Birinci Global’e bağlı Up Town Büyük Anadolu Otelde düzenlenen heleneksel yeni yıl balosu gecesinde bir araya geldi.

Uptown büyük Anadolu Girne Otelin leziz yemekleri ve Uzay Menekay’ın solistliğindeki grubun canlı performansı Birinci Global personel ailesinin keyifli bir gece yaşamalarına neden oldu.

Gecede çalışanlar da müzik ve şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Birinci ailesinin büyük babası Tekin Birinci’nin de katıldığı gecenin açılış konuşmasını Birinci global kurucu başkanı Ertan Birinci yaptı. Birinci çalışanların yeni yılını kutladığı konuşmasında 41 yıldır iş hayatında olduğunu vurguladı ve geleneksel yılbaşı gecelerini yıllar önce Birinci Holding olarak başlattıklarından söz etti.

İş yaşantısından hikayelerle örnek veren Ertan Birinci, 1985 senesinde Lefkoşa’da Anayasa restoranda Birinci Holding yılbaşı gecesi gerçekleştirdiklerini ve orada da açılış konuşmasını kendinin yaptığını anlattı.

Gecenin hazırlanmasında herkese teşekkür eden Birinci, Birinci Global çatısında emek veren tüm çalışanlarının yeni yılını içten dilekleriyle kutladı. .

Gecenin ortalarında Birinci Global’ın yeni yıl balosuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katıldı ve konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ertan Birinci ile olan anılarını anlatarak sözlerine başladı.

Birinci ailesiyle birlikte gecede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Tatar sözlerini Kıbrıs Genç Tv’nin 28. Yıl dönümünü kutlayarak tamamladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Birinci ailesi yeni yılın en güzel şekilde geçmesi dileğiyle yakılan mumu birlikte üfleyerek kestiler.

Gecenin sonunda anı fotoğrafları çekildi ve yeni yıl balosu sona erdi.