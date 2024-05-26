Lefkoşa’da eğlencenin kalbi dün gece yine Lefkoşa’nın güzide mekanı Kapı Restaurant’ta attı. Türkiye’nin sevilen sanatçısı ve aynı zamanda Kıbrıs sevdalısı olan Yılmaz Morgül dün akşam Kapı Restoran’da sahne aldı...

Kendisi de bir sanatçı olan Emre Pehlivan’ın işletmeciliğini yaptığı Lefkoşa Kapı Restaurant, KKTC ve Türkiye’den yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Farklı konseptiyle kısa zamanda Lefkoşa’nın en gözde eğlence yerlerinden biri haline gelen Kapı’da dün gece Yılmaz  Morgül rüzgarı esti.

Bütün masaların dolu olduğu konserde Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla Yılmaz Morgül hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ayrıca  Yılmaz morgül sahneden Birinci Medya kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’den övgü ile bahsetti.

Fatma Turgut DAÜ Bahar Şenliklerinde sahne aldı Fatma Turgut DAÜ Bahar Şenliklerinde sahne aldı

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Editör: Burhan CANBAZ