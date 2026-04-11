ABD ile İran arasında dikkat çeken bir adım atıldı. Axios’un aktardığına göre, İran’ın onayıyla bazı Amerikan gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Bilindiği gibi savaş sürecinde İran, Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmış, özellikle ABD’ye ait gemilerin geçişine izin vermemiş ve zaman zaman bu gemileri hedef almıştı. Bu süreçte boğazdaki ticari hareketlilik de büyük ölçüde durma noktasına gelmişti.

Ancak ateşkesin yürürlükte olduğu saatlerde gelen bu gelişme, sahada tansiyonun geçici de olsa düştüğüne işaret eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.