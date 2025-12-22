ABD’de 31 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği kayak kazasında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, ölümünün 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla 27 Aralık’ta kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Aslen Güzelyurtlu olan ve ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşayan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021’de 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa’da 1993 yılında dünyaya gelen Birkan Uzun, 2011 yılından bu yana ABD’de yaşamını sürdürüyordu.

Birkan Uzun, Vinson Dağı zirvesine ulaştıktan sadece günler sonra, ABD’de kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Uzun’un ölümü, ülkede ve dağcılık camiasında büyük üzüntü yaratmıştı.