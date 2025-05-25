Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yayımlayan Birleşik Taksiciler Birliği, taksi sektörüne yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Birlik adına açıklama yapan Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, taksicilerin hem yasalara uygun şekilde kamu taşımacılığı yaptığını hem de kimsenin ekmeğinde ya da işinde gözü olmadığını vurguladı. Sektöre yönelik kullanılan "hakaret içerikli" ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini belirten Karalar, bu tür söylemlerin kamuoyunda yanlış algılar oluşturduğunu ifade etti.

Bazı sektör temsilcilerinin sosyal medya paylaşımlarında, özel araçlarla ücret karşılığı taşımacılık yapıldığını ifade etmelerinin dikkat çekici olduğunu da söyleyen Karalar, bu tür uygulamaların yasalara aykırı olduğunu ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Karalar, toplu taşımacılığın yalnızca yetkili ve ruhsatlı araçlar eliyle yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.

Taksi sektörünün sahipsiz olmadığını vurgulayan ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ile iş birliği çağrısında bulunan Karalar, geçmişte yaşanan çeşitli eleştiri ve saldırılara rağmen yapıcı tutumlarını sürdürdüklerini ifade etti. “Taksi sektörü, casino sektörü ve otel sektörü aynı geminin içindedir” ifadelerini kullanan Karalar, bu geminin su alması halinde tüm sektörlerin bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Sektörün, kamu taşımacılığı içindeki payı neyse onu alıp evine ekmek götürme gayretinde olduğunu belirten Karalar, kimsenin gelirinde ya da alanında gözü olmadığını söyledi. Bu anlayışla şimdiye kadar pek çok eleştiriyi sabırla karşıladıklarını dile getiren Karalar, son yaşanan gelişmelerin ardından taksi sektörünün sahipsiz olmadığının da artık görülmesi gerektiğini ifade etti.

Taksi sektörünün, devletine karşı tüm sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket eden bir yapı olduğunu kaydeden Karalar, Casino Şans Oyunları Birliği’ne de çağrıda bulunarak, benzer olumsuzlukların tekrar yaşanmaması adına iki sektörün ortak bir zeminde iş birliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.