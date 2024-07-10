Bisiklet Federasyonu “Pedallar Mehmet Dursun kardeşimiz için çevriliyor” sloganıyla halk sürüşü düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Maddi ve manevi olarak dayanışmak amacıyla çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden halk sürüşünde buluşuyoruz. Siz de bisikletinizi alıp gelin, cuma akşamı buluşalım. Yardımlarımızı tek elde toplayıp iletmek için Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hesabına şu andan başlayarak cuma gününe kadar yatırım yapabilirsiniz. Nakit vermek isteyenler sürüş günü makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Sürüş sonrasında toplanan tüm parayı Mehmet Dursun adına açılan resmi hesaplara aktaracağız. Bağışın küçüğü büyüğü olmaz. Gücümüz yettiğince kardeşimize destek olacağız.”

Halk sürüşüne katılacaklar için federasyonun İBAN numarası olan TR360006400000168010352818 'den yatırım yapılabileceği duyuruldu.

Saat 19’de Girne Kapısından başlanacak sürüş için sürüş güvenliği sağlanacağı belirtilen açıklamada halk sürüşü olacak şekilde hız ayarlaması yapılacağı ifade edildi.