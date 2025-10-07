Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, halka federasyon kararının arkasında durma çağrısı yaptı.

BKP basın bürosundan verilen bilgiye göre, İzcan, Cumhuriyet Meclisine görüşülmek üzere Hükümet ortaklarının getirdiği Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm karar önerisini "Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi seçmeni etkilemeye dönük bir manevra" olarak değerlendirdi.

İzzet İzcan, UBP’nin 1984’te “Federasyon tek çözüm şeklidir”, 1994’te “Federasyon tek çözüm şekli değildir”, 2002’de “Belçika modeli federasyon” kararlarına destek verdiğini, 2004’te Annan planına hayır kampanyası yürüttüğünü bugün ise“Tanınma zamanı geldi” dediğini belirtti.

BKP Genel Başkanı İzcan, toplumu federasyon kararı arkasında durmaya çağırarak, “Uluslararası hukuk Kıbrıs’ta yürütülecek görüşmelerin çerçevesini federasyon olarak çizmiştir” dedi.