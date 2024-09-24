Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Lübnan’da sadece Hizbullah'ı hedef aldığı" iddiasına yönelik sosyal medya hesabından "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin yalan söylediğinizi biliyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, Netanyahu'nun Lübnan halkına yönelik X'ten yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının "sadece Hizbullah'ı hedef aldığını" iddia etmesine tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Albanese, "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin yalan söylediğinizi biliyor. Filistinliler gibi Lübnanlılar da İsrail liderliğinin, iktidarını devam ettirmek ve yerleşimci-sömürgeci gündemini ileriye götürmek için soykırım şiddetini bölgeye yayma noktasında istekli olduğu kadar vicdansız olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistinliler gibi Lübnanlıların da İsrail toplumunun çoğunun sürekli bir savaş halinde yaşamaktan başka alternatifleri göremeyecek kadar incinmiş, travmatize olmuş veya beyinlerinin yıkanmış olabileceğini kaydederken, "Filistinliler gibi Lübnanlılar da sizin neden henüz Lahey'de olmadığınızı (yargılanmak üzere) merak ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.