Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adaya geldi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Guterres’i adaya gelişinde Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile BM’nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Khassim Diagne karşıladı.

Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric bu akşam yaptığı açıklamada Guterres'in Kıbrıs ziyareti sırasında “barış sürecini ilerletme ve adada istikrarı destekleme çabalarını” ele alacağını kaydetmişti.

Dujarric, barış sürecini destekleme çabalarının “Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün çalışmalarını” da kapsadığını belirtmişti.

Guterres, yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek, Ledra Palace Otel dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek. Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüşecek Guterres Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde de bir araya gelecek.

Guterres, Çarşamba günü ise Erhürman ve Hristodulidis ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek.