Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal T'de katıldığı programda seçim süreci, Kıbrıs sorunu, ekonomi ve sağlık alanındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Seçmene seslenen Çeler, "Mührü TDP'ye vurmanızı istiyoruz." diyerek halktan destek istedi. TDP'nin ülkenin sorunlarını çözecek kadrolara sahip olduğunu savunan Çeler, hedeflerinin Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmek olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretine de değinen Çeler, beklentilerin gerçekçi tutulması gerektiğini belirterek, kalıcı çözüm iradesinin ortaya konulmasının önemine işaret etti.

Ekonomi ve sağlık alanında da eleştirilerde bulunan Çeler, Genel Sağlık Sigortası'nın hayata geçirilmesini savunduklarını ifade etti.