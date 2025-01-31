Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü, Amerikalı doktorlarla yaptığı görüşmeden sonra Gazze’de 2 bin 500 çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu ve derhal tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi.



Dört Amerikalı doktor, İsrail ile Hamas arasında 15 aydır süren ve 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'yi ve sağlık sistemini harap eden savaş sırasında Gazze'de gönüllü olarak çalıştı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasından birkaç gün önce 12 binden fazla hastanın tıbbi tahliye beklediğini ve ateşkes sırasında bu sayının artırılabileceğini umduğunu açıkladı.



Geçen yıl 25 Mart'tan 8 Nisan'a kadar Gazze'de çalışan California’dan travma cerrahı Feroze Sidhwa, acilen tedaviye ihtiyaç duyan hastalar arasında 2 bin 500 çocuğun da bulunduğunu söyledi.



Sidhwa, Guterres ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde ölüm riski altında olan yaklaşık 2 bin 500 çocuk var. Bazıları şu anda ölüyor. Bazıları yarın ölecek. Bazıları ise ertesi gün ölecek” dedi.



“Bu 2 bin 500 çocuğun büyük çoğunluğunun çok basit şeylerin yapılmasına ihtiyacı var” diyen Sidhwa, kolunda yanıklar olan 3 yaşındaki bir çocuğun durumunu örnek gösterdi. Sidhwa, yanıkların iyileştiğini ancak yara dokusunun yavaş yavaş kan akışını keserek çocuğu ampütasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığını aktardı.



Stanford Üniversitesi Hastanesi'nden acil servis doktoru Ayesha Khan ise Kasım sonundan 1 Ocak'a kadar Gazze'de çalıştı. Khan, protezi ya da rehabilitasyonu olmayan çok sayıda ampüte çocuğun durumuna dikkati çekti.



Bir tekerlekli sandalyeyi paylaşan ampüte iki genç kız kardeşin fotoğrafını gösteren Khan, kızların saldırıda yetim kaldıklarını ve yaralandıklarını belirterek şunları söyledi:



“Hayatta kalmak için tek şansları tıbbi olarak tahliye edilmeleri. Ne yazık ki mevcut güvenlik kısıtlamaları çocukların birden fazla bakıcıyla seyahat etmesine izin vermiyor. Onların bakıcısı, emzirdiği bir bebeği olan teyzeleri. Büyük zorluklarla onlar için tahliye ayarlayabilmiş olsak da teyzenin bebeğini yanına almasına izin vermiyorlar. Yani teyze emzirdiği bebeği ile iki yeğeninin hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda.”

-Guterres çocukların dönüş garantisiyle tahliyesini istedi

BM Genel Sekreteri Guterres, Perşembe günü Amerikalı doktorlarla yaptığı görüşmeden “derinden etkilendiğini” söyledi. Guterres, görüşmenin ardından X'te yaptığı paylaşımda, “2 bin 500 çocuk, ailelerine ve toplumlarına geri dönebilecekleri garantisi verilerek derhal tahliye edilmelidir” diye yazdı.



Filistinlilerle irtibat halinde olan İsrail savunma teşkilatı COGAT, Guterres ve görüştüğü doktorların 2 bin 500 çocuğun tıbbi tahliyesi talebine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. İsrail'in BM misyonu da yorum talebini yanıtsız bıraktı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) savaşın başladığı Ekim 2023'ten beri çoğu Mısır ve Gazze arasındaki Refah geçişinin kapatılmasından önceki ilk yedi ayda olmak üzere, 5 bin 383 hastanın kendi desteğiyle tahliye edildiğini bildirdi.